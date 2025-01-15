Стало известно, чем для ВСУ обернулся распад «Анны Киевской» на ключевом направлении СВО
Forbes: ВСУ больше не смогут формировать новые бригады военных
Военное руководство Украины решило начать укомплектование действующих бригад ВСУ новыми призывниками, а не формировать новые подразделения, сообщил военный аналитик Дэвид Экс. Он отметил, что это решение стало следствием распада 155-й механизированной бригады «Анна Киевская», откуда «слиняли» больше тысячи военных.
«В дальнейшем из мобилизованных Киевом новобранцев будут пополняться действующие бригады, а не формироваться новые», — написал Экс в статье Forbes.
Эксперт отметил, что бригада «Анны Киевской» должна была прибыть в Покровск ДНР. Однако из 5800 военнослужащих около 1700 покинули свои позиции, что привело к распаду всего подразделения.
Ранее известный украинский военнослужащий лаконично охарактеризовал сложную обстановку для ВСУ на линии фронта. По его словам, украинское положение — это «жопа». Командир пояснил, что его бригаде приходится выполнять задачи, которые обычно возлагаются на дивизию численностью от 6000 до 25 000 военнослужащих. К слову, в ВСУ отметили, что наибольшая угроза краха наблюдается именно на Кураховском направлении. Также Покровский фронт представляет значительные трудности для киевского режима.
president.gov.ua