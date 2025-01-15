Военное руководство Украины решило начать укомплектование действующих бригад ВСУ новыми призывниками, а не формировать новые подразделения, сообщил военный аналитик Дэвид Экс. Он отметил, что это решение стало следствием распада 155-й механизированной бригады «Анна Киевская», откуда «слиняли» больше тысячи военных.

«В дальнейшем из мобилизованных Киевом новобранцев будут пополняться действующие бригады, а не формироваться новые», — написал Экс в статье Forbes.

Эксперт отметил, что бригада «Анны Киевской» должна была прибыть в Покровск ДНР. Однако из 5800 военнослужащих около 1700 покинули свои позиции, что привело к распаду всего подразделения.