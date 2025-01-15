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Регион
15 января, 12:00

Стало известно, чем для ВСУ обернулся распад «Анны Киевской» на ключевом направлении СВО

Forbes: ВСУ больше не смогут формировать новые бригады военных

Военное руководство Украины решило начать укомплектование действующих бригад ВСУ новыми призывниками, а не формировать новые подразделения, сообщил военный аналитик Дэвид Экс. Он отметил, что это решение стало следствием распада 155-й механизированной бригады «Анна Киевская», откуда «слиняли» больше тысячи военных.

«В дальнейшем из мобилизованных Киевом новобранцев будут пополняться действующие бригады, а не формироваться новые», — написал Экс в статье Forbes.

Эксперт отметил, что бригада «Анны Киевской» должна была прибыть в Покровск ДНР. Однако из 5800 военнослужащих около 1700 покинули свои позиции, что привело к распаду всего подразделения.

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Ранее известный украинский военнослужащий лаконично охарактеризовал сложную обстановку для ВСУ на линии фронта. По его словам, украинское положение — это «жопа». Командир пояснил, что его бригаде приходится выполнять задачи, которые обычно возлагаются на дивизию численностью от 6000 до 25 000 военнослужащих. К слову, в ВСУ отметили, что наибольшая угроза краха наблюдается именно на Кураховском направлении. Также Покровский фронт представляет значительные трудности для киевского режима.

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president.gov.ua

Александра Мышляева
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