В Воздушных силах ВСУ признали поражение целей при утреннем ударе Армии России
Командование Воздушных сил ВСУ признало, что в результате массированного удара, который Армия России нанесла утром 15 января, повреждены объекты газовой инфраструктуры в трёх регионах Украины.
«К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 15 января военкоры сообщили о массированном ракетном ударе по Украине после обстрела территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Взрывы звучали в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях и Киеве. Владимир Зеленский заявил, что в рамках массированного удара ВС РФ по Украине было выпущено более 40 ракет и более 70 ударных беспилотников. В Минобороны РФ позже раскрыли подробности сегодняшнего группового удара.
ТАСС / Алексей Коновалов