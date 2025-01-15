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Регион
15 января, 10:54
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В Воздушных силах ВСУ признали поражение целей при утреннем ударе Армии России

Командование Воздушных сил ВСУ признало, что в результате массированного удара, который Армия России нанесла утром 15 января, повреждены объекты газовой инфраструктуры в трёх регионах Украины.

«К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов», — говорится в сообщении.

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Напомним, утром 15 января военкоры сообщили о массированном ракетном ударе по Украине после обстрела территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Взрывы звучали в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях и Киеве. Владимир Зеленский заявил, что в рамках массированного удара ВС РФ по Украине было выпущено более 40 ракет и более 70 ударных беспилотников. В Минобороны РФ позже раскрыли подробности сегодняшнего группового удара.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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