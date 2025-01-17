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17 января, 09:25

В Минобороны раскрыли, сколько территории Курской области уже освобождено от ВСУ

МО РФ: ВС России освободили уже 63,2% территории Курской области, занятой ВСУ

ВС РФ активно наступают в Курской области на всех направлениях. Российские бойцы освободили уже 63,2% территории, занятой ВСУ. Об этом 17 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1 268 кв. км)», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что украинские подразделения отступают с существенными потерями. При этом им не помогает даже переброска резервов.

Напомним, попытка ВСУ вторгнуться и продвинуться в Курской области произошла 6 августа. Российские бойцы отбили атаку и вытесняют противника со своей территории. Утром 5 января украинские силы попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако наши военные успешно отразили и эти атаки. Минобороны 6 января доложило о полной остановке нападения противника. Общие потери ВСУ в Курской области тем временем превышают 52 тысячи человек.

Российские войска сорвали контратаку ВСУ в направлении Бердина под Курском
Российские войска сорвали контратаку ВСУ в направлении Бердина под Курском
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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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