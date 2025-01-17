В Минобороны раскрыли, сколько территории Курской области уже освобождено от ВСУ

ВС РФ активно наступают в Курской области на всех направлениях. Российские бойцы освободили уже 63,2% территории, занятой ВСУ. Об этом 17 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1 268 кв. км)», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что украинские подразделения отступают с существенными потерями. При этом им не помогает даже переброска резервов.