Российские войска сорвали попытку контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области. Как сообщает Минобороны РФ, противник собирался вырваться из зоны блокирования, но потерпел фиаско.

«Была отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, которую противник предпринял с целью остановить наступление российских войск на курском направлении и вырваться из зоны блокирования», — сообщили в ведомстве.

Отбросить противника удалось подразделениям «Ахмата» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ. ВСУ понесли значительные потери.

За прошедшие сутки потери ВСУ в курском приграничье составили более 230 военнослужащих, также уничтожены танк и два БТР Stryker.