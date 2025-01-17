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17 января, 09:22

Российские войска сорвали контратаку ВСУ в направлении Бердина под Курском

Российские войска сорвали попытку контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области. Как сообщает Минобороны РФ, противник собирался вырваться из зоны блокирования, но потерпел фиаско.

«Была отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, которую противник предпринял с целью остановить наступление российских войск на курском направлении и вырваться из зоны блокирования», — сообщили в ведомстве.

Отбросить противника удалось подразделениям «Ахмата» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ. ВСУ понесли значительные потери.

За прошедшие сутки потери ВСУ в курском приграничье составили более 230 военнослужащих, также уничтожены танк и два БТР Stryker.

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Поля под Курском усеяны телами солдат «‎зэковского» батальона ВСУ после смертельного манёвра

А ранее военный из «Ахмата» рассказал, что украинская армия перебрасывает резервные подразделения с техникой НАТО на помощь батальонам, терпящим поражение под Курском.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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