Поля под Курском усеяны телами солдат «зэковского» батальона ВСУ после смертельного манёвра
Войска России уничтожили под Курском штурмовые группы ВСУ из экс-заключённых
Российские войска ликвидировали украинскую группу сил специальных операций (ССО) в приграничных районах Курской области, после чего Киев бросил на это направление бывших заключённых. Смертельный приказ обернулся уничтожением солдат «зэковского» батальона, сообщили ТАСС в силовых структурах России.
«14 января украинская группа ССО была уничтожена вблизи государственной границы. Затем противник перебросил на курское направление несколько отрядов бывших заключённых из 225-го отдельного батальона для очередного «мясного штурма», — пояснил собеседник агентства.
Ранее командир бронегруппы с позывным Сальза спецназа «Ахмат» заявил, что украинская армия перебрасывает резервные подразделения с техникой НАТО на помощь батальонам, терпящим поражение в боях с российской группировкой войск «Север».
ТАСС / Александр Река