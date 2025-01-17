Российские войска ликвидировали украинскую группу сил специальных операций (ССО) в приграничных районах Курской области, после чего Киев бросил на это направление бывших заключённых. Смертельный приказ обернулся уничтожением солдат «‎зэковского» батальона, сообщили ТАСС в силовых структурах России.

«14 января украинская группа ССО была уничтожена вблизи государственной границы. Затем противник перебросил на курское направление несколько отрядов бывших заключённых из 225-го отдельного батальона для очередного «мясного штурма», — пояснил собеседник агентства.