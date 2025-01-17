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17 января, 08:19

Поля под Курском усеяны телами солдат «‎зэковского» батальона ВСУ после смертельного манёвра

Войска России уничтожили под Курском штурмовые группы ВСУ из экс-заключённых

Российские войска ликвидировали украинскую группу сил специальных операций (ССО) в приграничных районах Курской области, после чего Киев бросил на это направление бывших заключённых. Смертельный приказ обернулся уничтожением солдат «‎зэковского» батальона, сообщили ТАСС в силовых структурах России.

«14 января украинская группа ССО была уничтожена вблизи государственной границы. Затем противник перебросил на курское направление несколько отрядов бывших заключённых из 225-го отдельного батальона для очередного «мясного штурма», — пояснил собеседник агентства.

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Ранее командир бронегруппы с позывным Сальза спецназа «Ахмат» заявил, что украинская армия перебрасывает резервные подразделения с техникой НАТО на помощь батальонам, терпящим поражение в боях с российской группировкой войск «Север».

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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