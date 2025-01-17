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17 января, 07:45

Резервы ВСУ на танках НАТО идут на помощь разбитому украинскому войску под Курском

Боец «Ахмата» Сальза заявил о переброске резервов ВСУ и техники НАТО под Курск

Танкист ВСУ. Фото © Минобороны Украины

Танкист ВСУ. Фото © Минобороны Украины

Украинская армия перебрасывает резервные подразделения с техникой НАТО на помощь батальонам, терпящим поражение в боях с российской группировкой войск «Север». О происходящем рассказал командир бронегруппы с позывным Сальза сводной артгруппы Пресса спецназа «Ахмат».

«Противник применял на этом участке фронта все имеющиеся у них силы и резервы», — заявил российский офицер в беседе с РИА «Новости».

Сальза заявил, что большая часть вооружения украинских подразделений под Курском представляет собой иностранные образцы. В их числе танки стран НАТО. Западные боевые машины также использовались при недавней попытке прорыва на хутор Бердин, говорит он.

Потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область перевалили за 52,3 тыс. солдат
Потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область перевалили за 52,3 тыс. солдат

Ранее Life.ru рассказывал, что утром 5 января ВСУ вновь попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Такая выходка дорого обошлась Киеву: наши военные успешно отбили атаки, уничтожили вражескую технику и взяли пленных. Позже Минобороны РФ доложило о полной остановке украинского контрнаступа. На данный момент российские военные продвинулись в Сумской области сразу с двух направлений — с запада и востока.

Андрей Бражников
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