Резервы ВСУ на танках НАТО идут на помощь разбитому украинскому войску под Курском

Украинская армия перебрасывает резервные подразделения с техникой НАТО на помощь батальонам, терпящим поражение в боях с российской группировкой войск «Север». О происходящем рассказал командир бронегруппы с позывным Сальза сводной артгруппы Пресса спецназа «Ахмат».

«Противник применял на этом участке фронта все имеющиеся у них силы и резервы», — заявил российский офицер в беседе с РИА «Новости».