Российские бойцы зашли в село Удачное на западе ДНР
Рогов: Российские войска приступили к освобождению села Удачное на западе ДНР
Российские солдаты зашли в село Удачное на западе ДНР и приступили к его освобождению. Теперь всего несколько километров отделяют их от Днепропетровской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».
«Наши войска вошли в Удачное, расположенное в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью. Сейчас в восточной части села идут боевые действия за освобождение населённого пункта от нацистской оккупации», — сказал Рогов.
Общественник добавил, что через село проходят ж/д пути и автомобильная дорога, которые соединяют Днепропетровскую область с Красноармейском.
Днём ранее стало известно, что российские войска освободили Славянку в Донецкой Народной Республике. Также в течение недели были заняты Украинка, Терны, Нескучное и Песчаное. А из взятого под контроль Курахова мотострелки группировки войск «Юг» начали эвакуировать мирных жителей.
VK / Минобороны РФ