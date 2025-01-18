Российские бойцы зашли в село Удачное на западе ДНР

Российские солдаты зашли в село Удачное на западе ДНР и приступили к его освобождению. Теперь всего несколько километров отделяют их от Днепропетровской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Наши войска вошли в Удачное, расположенное в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью. Сейчас в восточной части села идут боевые действия за освобождение населённого пункта от нацистской оккупации», — сказал Рогов.