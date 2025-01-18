Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 05:58

Российские бойцы зашли в село Удачное на западе ДНР

Рогов: Российские войска приступили к освобождению села Удачное на западе ДНР

Российские солдаты зашли в село Удачное на западе ДНР и приступили к его освобождению. Теперь всего несколько километров отделяют их от Днепропетровской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Наши войска вошли в Удачное, расположенное в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью. Сейчас в восточной части села идут боевые действия за освобождение населённого пункта от нацистской оккупации», — сказал Рогов.

Общественник добавил, что через село проходят ж/д пути и автомобильная дорога, которые соединяют Днепропетровскую область с Красноармейском.

Российские войска сорвали контратаку ВСУ в направлении Бердина под Курском
Российские войска сорвали контратаку ВСУ в направлении Бердина под Курском

Днём ранее стало известно, что российские войска освободили Славянку в Донецкой Народной Республике. Также в течение недели были заняты Украинка, Терны, Нескучное и Песчаное. А из взятого под контроль Курахова мотострелки группировки войск «Юг» начали эвакуировать мирных жителей.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar