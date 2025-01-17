Российские войска освободили Славянку
Российские войска освободили Славянку в Донецкой Народной Республике, об этом рапортует Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Славянка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.
Напомним, что на этой неделе российские бойцы также освободили Украинку, Терны, Нескучное и Песчаное в ДНР. А из взятого под контроль Курахова мотострелки группировки войск «Юг» начали эвакуировать мирных жителей.
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ТАСС / Александр Река