Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 12:04

Российские войска освободили Славянку

Российские войска освободили Славянку в Донецкой Народной Республике, об этом рапортует Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Славянка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.

Армия России выбила ВСУ из четырёх населённых пунктов под Курском за январь
Армия России выбила ВСУ из четырёх населённых пунктов под Курском за январь

Напомним, что на этой неделе российские бойцы также освободили Украинку, Терны, Нескучное и Песчаное в ДНР. А из взятого под контроль Курахова мотострелки группировки войск «Юг» начали эвакуировать мирных жителей.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar