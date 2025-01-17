Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 09:25

Армия России выбила ВСУ из четырёх населённых пунктов под Курском за январь

МО: Александрия, Леонидово, Кругленькое и Русское Поречное освобождены за январь

Село Русское Поречное и деревни Александрия, Леонидово, Кругленькое в Курской области освобождены от украинских подразделений за две недели января. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ от 17 января.

«За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» освобождены четыре населённых пункта — Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое», — докладывает МО РФ.

Резервы ВСУ на танках НАТО идут на помощь разбитому украинскому войску под Курском
Резервы ВСУ на танках НАТО идут на помощь разбитому украинскому войску под Курском

Ранее Life.ru сообщал, что утром 5 января ВСУ вновь попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Такая выходка дорого обошлась Киеву: наши военные успешно отбили атаки, уничтожили вражескую технику и взяли пленных. Позже МО РФ доложило о полной остановке украинского контрнаступа. Российские войска уже продвинулись в Сумской области сразу с двух направлений.

Обложка ©

President.gov.ua

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar