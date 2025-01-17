Армия России выбила ВСУ из четырёх населённых пунктов под Курском за январь
МО: Александрия, Леонидово, Кругленькое и Русское Поречное освобождены за январь
Село Русское Поречное и деревни Александрия, Леонидово, Кругленькое в Курской области освобождены от украинских подразделений за две недели января. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ от 17 января.
«За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» освобождены четыре населённых пункта — Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое», — докладывает МО РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 5 января ВСУ вновь попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Такая выходка дорого обошлась Киеву: наши военные успешно отбили атаки, уничтожили вражескую технику и взяли пленных. Позже МО РФ доложило о полной остановке украинского контрнаступа. Российские войска уже продвинулись в Сумской области сразу с двух направлений.
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