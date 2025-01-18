Российский боец подорвал погреб с группой ВСУ с помощью рюкзака с минами

В пресс-службе Минобороны России опубликовали мужественные действия российского солдата, которые помогли ликвидировать штурмовую бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ). В Харьковской области боец Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) подорвал солдат противника с помощью рюкзака с противотанковыми минами.

Боец ВС РФ подорвал боевиков ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах запечатлены окрестности населённого пункта Глубокое, где разведчики группировки ВС РФ «Север» выявили штурмовую группу ВСУ. Украинские военные спрятались в погребе одного из домов. Военнослужащий 11-го армейского корпуса выждал подходящий момент и незаметно приблизился к дому, после чего бросил в подвал рюкзак с минами.