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18 января, 10:20

Российский боец подорвал погреб с группой ВСУ с помощью рюкзака с минами

В пресс-службе Минобороны России опубликовали мужественные действия российского солдата, которые помогли ликвидировать штурмовую бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ). В Харьковской области боец Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) подорвал солдат противника с помощью рюкзака с противотанковыми минами.

Боец ВС РФ подорвал боевиков ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах запечатлены окрестности населённого пункта Глубокое, где разведчики группировки ВС РФ «Север» выявили штурмовую группу ВСУ. Украинские военные спрятались в погребе одного из домов. Военнослужащий 11-го армейского корпуса выждал подходящий момент и незаметно приблизился к дому, после чего бросил в подвал рюкзак с минами.

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Ранее военнослужащие Армии России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и цех по производству беспилотников. Также им удалось нанести удары по скоплениям живой силы украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Алена Пенчугина
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