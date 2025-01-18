Погасили «Луч»: Российские войска нанесли мощнейший ответный удар по объектам ВПК Украины

Подразделения ВС РФ в ответ на обстрелы ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры Белгородской области атаковали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) киевского режима. В частности, мощнейший удар был нанесён по конструкторскому бюро «Луч». Именно там производят ракеты «Нептун» и снаряды к системе «Ольха».

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха». Цели удара достигнуты, все объекты поражены», — говорится в сообщении.