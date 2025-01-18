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18 января, 09:59

Погасили «Луч»: Российские войска нанесли мощнейший ответный удар по объектам ВПК Украины

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по оборонному бюро «Луч» на Украине

Подразделения ВС РФ в ответ на обстрелы ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры Белгородской области атаковали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) киевского режима. В частности, мощнейший удар был нанесён по конструкторскому бюро «Луч». Именно там производят ракеты «Нептун» и снаряды к системе «Ольха».

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха». Цели удара достигнуты, все объекты поражены», — говорится в сообщении.

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За прошедшую неделю Армия России реализовала восемь групповых ударов с применением высокоточного оружия и БПЛА по аэродромам ВСУ, позициям украинских военных и иностранных наёмников, а также прочим военным целям. В ходе их действий были поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Николай Рюмин
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