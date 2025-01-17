«Нет равных в мире»: Стало известно, в чём ВС РФ превосходят армии США и ЕС
Доктор военных наук Сивков: По боевой подготовке ВС РФ нет равных в мире
По боевой подготовке Российской армии нет равных в мире. Таким мнением поделился доктор военных наук Константин Сивков, комментируя рейтинг военной мощи Global Firepower, где США заняли первое место, а РФ — второе.
«Колебания — США или Россия, — там разница очень небольшая. Она определяется текущим состоянием развития ВПК. Американцы интенсивно наращивают свой военно-промышленный потенциал, переводят часть промышленности на военные рельсы и потому немного вышли вперёд», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
Сивков при этом подчеркнул, что с точки зрения боевой выучки и по морально-психологической готовности бойцов ВС РФ, конечно, на первом месте. Он считает, что ни одна армия в мире не готова вести такие боевые действия, какие ведёт наша страна на Украине.
Напомним, американское издание Global Firepower опубликовало рейтинг сильнейших армий мира по данным на начало 2025 года. В нём Россия заняла второе место, уступив лишь военным из США. При этом Украина даже с помощью Запада смогла занять лишь 15-ю позицию. Эксперты сравнивали 145 государств по 60 показателям, в том числе по численности армии, материально-техническому обеспечению и др. В России уже обратили внимание на то, что этот рейтинг хоть и «интересный», но не отражает реальности. Дело в том, что те, кто принимал участие в составлении этого списка, считали лишь по «железкам», деньгам и развитию логистики, но не учли два других важных фактора. В их числе то, насколько в странах развиты военные традиции, школы и стратегии, а также то, как эти знания применяются на практике.
VK / Минобороны России