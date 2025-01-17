«Нет равных в мире»: Стало известно, в чём ВС РФ превосходят армии США и ЕС

По боевой подготовке Российской армии нет равных в мире. Таким мнением поделился доктор военных наук Константин Сивков, комментируя рейтинг военной мощи Global Firepower, где США заняли первое место, а РФ — второе.

«Колебания — США или Россия, — там разница очень небольшая. Она определяется текущим состоянием развития ВПК. Американцы интенсивно наращивают свой военно-промышленный потенциал, переводят часть промышленности на военные рельсы и потому немного вышли вперёд», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда» .

Сивков при этом подчеркнул, что с точки зрения боевой выучки и по морально-психологической готовности бойцов ВС РФ, конечно, на первом месте. Он считает, что ни одна армия в мире не готова вести такие боевые действия, какие ведёт наша страна на Украине.