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15 января, 08:53

Армия России заняла второе место в мировом рейтинге по огневой мощи

Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира Global Fire Power

В США составили список сильнейших армий мира, в котором Вооружённые силы России заняли вторую строчку, уступив только Штатам. При этом Украина и европейские страны скатились в перечне. Рейтинг составлен американским порталом Global Fire Power на момент начала 2025 года.

В сравнении участвовали 145 государств, оценка велась по 60 показателям, среди которых численность армии, материально-техническое обеспечение, логистика. Также учитывалось экономическое состояние в самом государстве. В пятёрку, после США и России, вошли Китай, Индия и Южная Корея. Эти же страны лидировали и в 2024 году. В десятке оказались Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. А вот Украина откатилась в конец второй десятки, уступив две строчки по своим показателям в вопросах качества и количества военных сил.

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Ранее сообщалось, что Россия заняла 46-е место в рейтинге стран мира с наиболее «сильными» паспортами. По данным Henley Passport Index, обладатели российского удостоверения личности имеют возможность посещать 116 стран без визы.

Обложка ©

freepik / nikitabuida

Татьяна Миссуми
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