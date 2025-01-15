Армия России заняла второе место в мировом рейтинге по огневой мощи

В США составили список сильнейших армий мира, в котором Вооружённые силы России заняли вторую строчку, уступив только Штатам. При этом Украина и европейские страны скатились в перечне. Рейтинг составлен американским порталом Global Fire Power на момент начала 2025 года.

В сравнении участвовали 145 государств, оценка велась по 60 показателям, среди которых численность армии, материально-техническое обеспечение, логистика. Также учитывалось экономическое состояние в самом государстве. В пятёрку, после США и России, вошли Китай, Индия и Южная Корея. Эти же страны лидировали и в 2024 году. В десятке оказались Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. А вот Украина откатилась в конец второй десятки, уступив две строчки по своим показателям в вопросах качества и количества военных сил.