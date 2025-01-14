Россия обогнала Украину в рейтинге по размеру груди у местных жительниц
Россия заняла 6-е место в рейтинге по размеру груди у женщин, опередив Украину
Россия заняла шестое место в рейтинге по размеру груди у женщин, опередив Украину. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Россия заняла шестое место в рейтинге по размеру груди у представительниц прекрасного пола среди 108 стран. В РФ, как и в Польше, средний размер бюста у женщин достигает 2–3, сообщает Data Pandas.
Украина же заняла 31-е место в рейтинге, средний размер груди жительниц Киева достигает 1–2. Первое место заняла Норвегия с 3–4-м размером. На втором месте находится США, а замыкает тройку победителей Британия — в этих странах средний размер бюста равен 3.
Судя по рейтингу, представительницы прекрасного пола с большой грудью живут в северных странах, а вот в Африке и Юго-Восточной Азии женщины не могут похвастать таким богатством. Однако остаётся загадкой, как авторы рейтинга замеряли размер груди у женщин по всему миру.
Ранее Life.ru рассказал, на какие заболевания указывает асимметрия груди. Стоит помнить, что разница в размерах левой и правой молочных желёз в ряде случаев может указывать на рак и другие заболевания. Небольшие отличия считаются нормой, а вот сильная асимметрия может быть признаком лактостаза у кормящих матерей, фиброаденомы у молодых женщин или гинекомастии у подростков.