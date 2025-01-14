Рак и не только: Маммолог объяснил, на какие заболевания указывает асимметрия груди

Разница в размерах левой и правой груди или асимметрия молочных желёз в ряде случаев может указывать на рак и другие заболевания, предупредил онколог-маммолог Виктор Охотин. Он подчеркнул, что небольшие отличия считаются нормой, так как идеальная симметрия груди встречается редко.

Однако сильная асимметрия может быть признаком лактостаза у кормящих матерей, фиброаденомы у молодых женщин или гинекомастии у подростков. Также разница в размерах, по словам эксперта, может указывать на кисту, жировой некроз, гормональные проблемы или злокачественные образования. Специалист призвал обращаться к врачам, если асимметрия сопровождается болезненными ощущениями, уплотнениями или изменениями кожи.