Правда ли, что бюстгальтер передавливает кровоток и лимфоток: Объяснение маммолога
Врач Мухамадиева заявила, что правильный бюстгальтер не нарушает кровообращение
Ношение бюстгальтера никак не вредит здоровью груди, в том числе не вызывает нарушение кровотока, а все обратные утверждения являются домыслами. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-маммолог сети «Клиника Фомина» в Уфе Эльвина Мухамадиева.
По её словам, чаще происходит наоборот — правильно подобранное нижнее бельё помогает избежать болей в спине и обвисания груди, особенно если у женщины пышный бюст. Медик напомнила, что бытует мнение о необходимости укреплять мышцы грудной клетки, чтобы избежать провисания молочных желез. Однако, предупредила Мухамадиева, это правило работает для девушек с маленьким размером груди, в остальных случаях спорт не поможет избежать возрастных изменений бюста.
Маммолог подчеркнула, что хороший бюстгальтер прекрасно распределяет нагрузку на позвоночник и поддерживает грудь в правильном положении. Она посоветовала также не отказываться от нижнего белья женщинам в период беременности и грудного вскармливания. Именно в это время бюст меняется в объёме, ткани растягиваются, поэтому очень важно носить эластичный поддерживающий бюстгальтер, отметила медик. В противном случае после родов можно столкнуться с птозом — сильным провисанием груди, что создаст эстетические проблемы для женщины.
Ранее Life.ru написал, что среди женщин гуляет убеждение, будто бы косточки от бюстгальтера способны спровоцировать рак. Однако это всего лишь заблуждение. Также врачи не советуют спать в нижнем белье, что якобы сохранит форму груди.
freepik / racool_studio