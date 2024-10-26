Правда ли, что бюстгальтер передавливает кровоток и лимфоток: Объяснение маммолога

Ношение бюстгальтера никак не вредит здоровью груди, в том числе не вызывает нарушение кровотока, а все обратные утверждения являются домыслами. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-маммолог сети «Клиника Фомина» в Уфе Эльвина Мухамадиева.

По её словам, чаще происходит наоборот — правильно подобранное нижнее бельё помогает избежать болей в спине и обвисания груди, особенно если у женщины пышный бюст. Медик напомнила, что бытует мнение о необходимости укреплять мышцы грудной клетки, чтобы избежать провисания молочных желез. Однако, предупредила Мухамадиева, это правило работает для девушек с маленьким размером груди, в остальных случаях спорт не поможет избежать возрастных изменений бюста.

Маммолог подчеркнула, что хороший бюстгальтер прекрасно распределяет нагрузку на позвоночник и поддерживает грудь в правильном положении. Она посоветовала также не отказываться от нижнего белья женщинам в период беременности и грудного вскармливания. Именно в это время бюст меняется в объёме, ткани растягиваются, поэтому очень важно носить эластичный поддерживающий бюстгальтер, отметила медик. В противном случае после родов можно столкнуться с птозом — сильным провисанием груди, что создаст эстетические проблемы для женщины.