Врач развеяла два самых популярных мифа о бюстгальтерах

Среди женщин гуляет убеждение, будто бы косточки от бюстгальтера способны спровоцировать рак. Однако данное заблуждение не соответствует действительности, подчеркнула онколог-маммолог Марина Щучко. Она развеяла и другой популярный миф о нижнем белье.

«Научных доказательств вредного воздействия металла или пластика, из которого изготовлены косточки лифа, нет. Косточки просто не должны «рвать» ткань и впиваться в кожу. При правильно подобранном размере бюстгальтера вреда не будет», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Кроме того, она призвала не верить слухам, мол, бюстгальтер поможет сохранить форму груди, если не снимать его ночью. По словам эксперта, данный параметр тела никак не зависит от нижнего белья. Кроме того, если не снимать лифчик перед сном, то это негативно скажется на здоровье, предупредила врач.