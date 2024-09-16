Врач развеяла два самых популярных мифа о бюстгальтерах
Онколог Щучко: Косточки от бюстгальтера не провоцируют рак
Среди женщин гуляет убеждение, будто бы косточки от бюстгальтера способны спровоцировать рак. Однако данное заблуждение не соответствует действительности, подчеркнула онколог-маммолог Марина Щучко. Она развеяла и другой популярный миф о нижнем белье.
«Научных доказательств вредного воздействия металла или пластика, из которого изготовлены косточки лифа, нет. Косточки просто не должны «рвать» ткань и впиваться в кожу. При правильно подобранном размере бюстгальтера вреда не будет», — отметила собеседница «Газеты.ru».
Кроме того, она призвала не верить слухам, мол, бюстгальтер поможет сохранить форму груди, если не снимать его ночью. По словам эксперта, данный параметр тела никак не зависит от нижнего белья. Кроме того, если не снимать лифчик перед сном, то это негативно скажется на здоровье, предупредила врач.
«Его обязательно нужно снимать на ночь во избежание нарушения нормального оттока лифы, что приводит к нарушению правильного кровоснабжения и обменных тканевых процессов молочной железы», — заключила онколог.
Кстати, некоторым категориям женщин врачи разрешают не носить бюстгальтер. Сколько россиянок так делает в жаркую погоду, узнал Life.ru.