В День без бюстгальтера врачи разрешили этим категориям женщин отказаться от белья
Врач Таджибов: Не носить бюстгальтер можно женщинам с хорошим связочным аппаратом
В День без бюстгальтера врачи разрешили этим категориям женщин отказаться от белья. © Freepik.com
Сегодня отмечается необычный праздник — День без бюстгальтера. Life.ru попросил врачей оценить, в каких случаях бельё может нанести вред здоровью, а также рассказать, кому из россиянок можно смело отказаться от лифчиков.
При больших размерах молочных желёз (С, D) ношение поддерживающего нижнего белья абсолютно оправданно. Благодаря этому происходит профилактика птоза, ведь при большом размере железы связочный аппарат растягивается со временем. Либо бывает первичная слабость связочного аппарата — и птоз наблюдается уже с молодости. Также после периода лактации происходит уменьшение железистой ткани, растянутые связки Купера, определяющие связочный аппарат молочной железы, не возвращаются в исходные размеры, и это приводит к птозу
Онколог Таджибов также назвал категории женщин, которым можно отказаться от бюстгальтеров:
- нерожавшие молодые женщины;
- женщины с небольшим размером груди (А и В);
- дамы с хорошим связочным аппаратом (однако самостоятельно это определить не получится, нужно проконсультироваться с маммологом).
Но стоит учесть и вид белья. Бюстгальтеры с косточками помогают поддерживать молочную железу, но слишком маленький размер такого белья, давление на кожу косточек, линий фиксации приводят к нарушениям лимфотока и кровотока, болям. Поэтому врач советует подбирать бельё по размеру. Онколог также высоко оценил спортивные топы, надёжно удерживающие грудь, но при этом не давящие на неё.
А врач-онколог сети клиник "Будь здоров" Виктория Сафронова советует всем женщинам независимо от комплекции носить бельё во время занятий спортом, так как бег, тряска, прыжки могут ослабить связочный аппарат.
Бельё нужно подбирать по размеру, чтобы косточки и лямки не давили на кожу. Это приводит к передавливанию сосудов. Главное, чтобы было комфортно, — неважно, есть косточки в бюстгальтере или нет. Важно быть осторожнее, так как механические травмы железы или постоянное давление могут привести в будущем к развитию новообразований в молочной железе
Кстати, опасность могут нести и купальники с пуш-ап-эффектом. О трёх главных минусах такой одежды читайте на Life.ru.