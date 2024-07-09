В День без бюстгальтера врачи разрешили этим категориям женщин отказаться от белья

Бельё нужно подбирать по размеру, чтобы косточки и лямки не давили на кожу. Это приводит к передавливанию сосудов. Главное, чтобы было комфортно, — неважно, есть косточки в бюстгальтере или нет. Важно быть осторожнее, так как механические травмы железы или постоянное давление могут привести в будущем к развитию новообразований в молочной железе