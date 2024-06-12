Врач объяснила, как тесные плавки на пляже гробят мужское здоровье Врач Уланкина: В тесных плавках велик риск грибковой инфекции 12 июня, 06:12 В тесных плавках велик риск грибковой инфекции. Обложка © Freepik.com

Выбор купальников и плавок для пляжного сезона — вопрос не только эстетики, но и здоровья. Слишком тесная одежда может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям. Об этом Life.ru рассказала врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Плотно прилегающая ткань, особенно купальных принадлежностей, для которых используются синтетические материалы, создаёт влажную и тёплую среду, благоприятную для размножения бактерий и грибков. Это может привести к инфекциям на коже, особенно в зонах трения, а также на слизистых оболочках половых органов. Ольга Уланкина Врач, эксперт лаборатории "Гемотест"

Ситуация усугубляется тем, что зачастую плавки после купания не меняют на сухое бельё. Это, и правда, может казаться нецелесообразным: на хорошо обдуваемых ветром частях тела ткань быстро высыхает. Однако в зоне промежности она может долгое время оставаться влажной, особенно если человек малоподвижен: сидит после заплыва за столиком или отдыхает на лежаке. В этом случае риск активного роста бактериальной или грибковой инфекции особенно велик, предупредила Уланкина.

Для мужчин ситуация опасна ещё и тем, что в тесном белье область паха сильнее перегревается в жару. Это может негативно сказаться на репродуктивном здоровье: ухудшить качество спермы и снизить фертильность, добавила врач.

Поэтому одежда для купания должна быть по размеру и не пережимать таз. Несмотря на то что хлопковых плавок не бывает, всегда можно минимизировать риски, выбирая более свободные модели. Мужчинам, если они не занимаются плаванием профессионально, лучше полностью отказаться от обтягивающих плавок и отдать предпочтение моделям в виде шорт. Кроме того, не стоит сушить на себе мокрую одежду, лучше сразу после купания переодеваться в сухое бельё.

Однако нужно быть осторожным не только на суше, но и в воде. Так, морская вода может спровоцировать ряд заболеваний, особенно инфекции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и воспалительные процессы в ушах. Оказывается, купающиеся подвергаются риску подхватить какую-либо "бяку" из-за бактерий, в частности патогенных, которые попадают в море.

Авторы Александра Вишнякова