Россиянкам раскрыли, может ли развиться рак молочной железы из-за бюстгальтера

Мифов и заблуждений о раке молочной железы, не имеющих никакого отношения к реальности, существует немало. Один из них связан с тем, что неправильно подобранное женщиной бельё якобы может спровоцировать появление опухолей в груди. Из-за широкого распространения этого мифа опасными для здоровья начинают считать лифчики на косточках, бюстгальтеры с поролоном и даже спортивные топы, сдерживающие грудь, рассказал Лайфу хирург и онколог-маммолог клиники "Юсуповская больница" Виктор Федосейкин.

"Но в реальности всё совсем не так. Нет никаких научных подтверждений того факта, что бельё — тесное, свободное или какое-то ещё — может спровоцировать появление опухолей молочной железы. Факторы риска развития этого заболевания довольно хорошо известны — это наследственность, ранние менструации и поздняя менопауза, отсутствие грудного вскармливания, беременностей и родов. Кроме того, могут внести свой вклад также прерывание беременности, хронический стресс, несбалансированный рацион", — отметил специалист.

Хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин. Фото из личного фильма представлено Лайфу

Несмотря на то что бельё и рак груди не связаны, позаботиться об удобстве этого предмета гардероба необходимо, подчеркнул Федосейкин. Красота, конечно, тоже имеет значение, но в момент выбора бюстгальтера нужно подумать и о комфорте.

"Этап примерки при покупке обязателен. Надо надеть бюстгальтер и подогнать его по размеру. Не надо спешить. Лучше притормозить и подтянуть все ремешки и лямки, чтобы понять, насколько хорошую поддержку обеспечивает это бельё", — поведал онколог.

По его словам, правильно подобранный бюстгальтер не сдавливает молочные железы, а значит, риск развития диффузной мастопатии снижается. Кроме того, он немного приподнимает грудь, благодаря чему не нарушается отток лимфы. А ещё бельё, которое подходит по размеру и фасону, разгрузит спину — она будет меньше болеть. Федосейкин также объяснил, может ли хождение без лифчика как-то навредить здоровью женщины. Он указал, что в этом вопросе следует руководствоваться исключительно желанием и комфортом человека. Отсутствие бюстгальтера никак не может повлиять на обвисание груди или изменение её формы — никаких научных подтверждений обратного у врачей до сих пор нет.