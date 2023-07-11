Россиянкам раскрыли, может ли развиться рак молочной железы из-за бюстгальтера
Онколог Федосейкин развеял миф о связи бюстгальтера с раком молочной железы
Мифов и заблуждений о раке молочной железы, не имеющих никакого отношения к реальности, существует немало. Один из них связан с тем, что неправильно подобранное женщиной бельё якобы может спровоцировать появление опухолей в груди. Из-за широкого распространения этого мифа опасными для здоровья начинают считать лифчики на косточках, бюстгальтеры с поролоном и даже спортивные топы, сдерживающие грудь, рассказал Лайфу хирург и онколог-маммолог клиники "Юсуповская больница" Виктор Федосейкин.
"Но в реальности всё совсем не так. Нет никаких научных подтверждений того факта, что бельё — тесное, свободное или какое-то ещё — может спровоцировать появление опухолей молочной железы. Факторы риска развития этого заболевания довольно хорошо известны — это наследственность, ранние менструации и поздняя менопауза, отсутствие грудного вскармливания, беременностей и родов. Кроме того, могут внести свой вклад также прерывание беременности, хронический стресс, несбалансированный рацион", — отметил специалист.
Хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин. Фото из личного фильма представлено Лайфу
Несмотря на то что бельё и рак груди не связаны, позаботиться об удобстве этого предмета гардероба необходимо, подчеркнул Федосейкин. Красота, конечно, тоже имеет значение, но в момент выбора бюстгальтера нужно подумать и о комфорте.
"Этап примерки при покупке обязателен. Надо надеть бюстгальтер и подогнать его по размеру. Не надо спешить. Лучше притормозить и подтянуть все ремешки и лямки, чтобы понять, насколько хорошую поддержку обеспечивает это бельё", — поведал онколог.
По его словам, правильно подобранный бюстгальтер не сдавливает молочные железы, а значит, риск развития диффузной мастопатии снижается. Кроме того, он немного приподнимает грудь, благодаря чему не нарушается отток лимфы. А ещё бельё, которое подходит по размеру и фасону, разгрузит спину — она будет меньше болеть. Федосейкин также объяснил, может ли хождение без лифчика как-то навредить здоровью женщины. Он указал, что в этом вопросе следует руководствоваться исключительно желанием и комфортом человека. Отсутствие бюстгальтера никак не может повлиять на обвисание груди или изменение её формы — никаких научных подтверждений обратного у врачей до сих пор нет.
Ранее сообщалось, что маммопластика, то есть хирургическая операция, направленная на изменение формы женской груди, может помочь женщине решить целый ряд проблем со здоровьем. Не всегда она проводится лишь по эстетическим соображениям. Например, такие операции могут потребоваться после удаления молочной железы из-за онкозаболеваний, заявил пластический хирург Руслан Стражников.
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