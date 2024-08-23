Каждая десятая россиянка ходит без лифчика в жаркую погоду

Большинство россиян этим летом предпочитали носить открытую одежду — так ответили 62,2% респондентов, а вот спасаться от зноя в закрытом одеянии, как это делают жители Ближнего Востока, предпочитают 16% опрошенных. Таковы результаты исследования, поступившего в редакцию Life.ru.

Аналитики Сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping выяснили, что большая часть россиян (58,3%) выбирает свой комфорт и надевает открытую одежду даже в офисное помещение. При этом большинство так ответивших (68,6%) — мужчины.

Не принимают открытую одежду на работе 31,2% респондентов `— им некомфортно находиться рядом с коллегой в шортах и майке. Большая часть так ответивших (56,3%) — женщины.

Осуждения со стороны прохожих — частая и распространенная практика в летний сезон. С такой проблемой столкнулась почти половина опрошенных. В среднем 49,8% получали замечания за свой внешний вид летом, в их сторону было направлено множество косых взглядов и претензий. Остальная же часть голосовавших замечали только обсуждения бабушек на лавочках (4,8%), сами могли сделать замечания прохожим (18,9%) и никогда не получали никаких негативных комментариев от прохожих (26,5%).

Также 64,7% процентов опрошенных отрицательно отреагировали на вопрос о мужчинах, которые оголяются летом. Респонденты сочли, что это является неуважением к окружающим. Большинство ответивших так (78,4%)— женщины.

При этом по отношению к женщинам в этом вопросе россияне оказались более демократичны: большая часть (82,6%) считает, что это дело каждой, а отрицательно относится лишь 0, 2% населения. Каждая десятая женщина заявила, что ходит летом без лифчика.

На вопрос о готовности вовсе отказаться от белья большинство (61,2%) опрошенных ответили отказом, но остальные согласились, хотя и с рядом условий:

— если это единственное спасение от жары – 7,7% опрошенных;

— если жара очень сильная – 19,7%;

— сами не воспользовались бы возможностью, но хотели бы посмотреть – 11,4% населения.