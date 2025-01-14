Назван самый «балетный» город России, Петербург не попал даже в тройку
Москва возглавила рейтинг городов России по полярности занятий балетом
Москва признана самым «балетным» городом России. Жители столицы занимаются балетом чаще других. Второе место неожиданно занял Ростов-на-Дону, далее следуют Екатеринбург и Уфа. А Санкт-Петербург расположился лишь на пятой строчке рейтинга. Об этом свидетельствует исследование, результаты которого публикует «Газета.ru».
Каждый пятый респондент поделился мечтой заниматься балетом. Примерно столько же россиянок признались, что уже посещают секции. Ещё 16% отметили, что не задумывались о таком хобби, а 8% заявили о безразличии к балету. При этом наиболее популярной причиной отказа стала неуверенность в своих способностях. 10% пожаловались на нехватку времени, а 8% — на нехватку денег. Столько же указали на отсутствие в городе балетных студий, а 2% испугались быть непонятыми близкими.
«Самыми «балетными» профессиями оказались учителя, работники образования и науки. Очень важно, что женщины правильно оценивают и осознают главные ценности от занятий хореографией: красивую осанку, здоровье, красоту и женственность», — отметили авторы исследования.
Примечательно, что россияне любят не только заниматься, но и смотреть балет. Так, легендарный «Щелкунчик» на сцене Большого театра бесплатно посмотрели восемь миллионов человек. Онлайн-показы были организованы также для туристов и жителей ОАЭ, Белоруссии и Армении.
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