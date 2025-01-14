Назван самый «балетный» город России, Петербург не попал даже в тройку

Москва признана самым «балетным» городом России. Жители столицы занимаются балетом чаще других. Второе место неожиданно занял Ростов-на-Дону, далее следуют Екатеринбург и Уфа. А Санкт-Петербург расположился лишь на пятой строчке рейтинга. Об этом свидетельствует исследование, результаты которого публикует «Газета.ru» .

Каждый пятый респондент поделился мечтой заниматься балетом. Примерно столько же россиянок признались, что уже посещают секции. Ещё 16% отметили, что не задумывались о таком хобби, а 8% заявили о безразличии к балету. При этом наиболее популярной причиной отказа стала неуверенность в своих способностях. 10% пожаловались на нехватку времени, а 8% — на нехватку денег. Столько же указали на отсутствие в городе балетных студий, а 2% испугались быть непонятыми близкими.