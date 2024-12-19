«Расплакалась прямо при коллегах»: Россияне рассказали о драмах при покупке билетов на «Щелкунчика»
Россияне поделились своим опытом покупки билетов на «Щелкунчик» в Большой театр
В Большом театре стартовали показы легендарного новогоднего балета «Щелкунчик». В этом году не нужно стоять в огромной очереди на холоде несколько часов, чтобы купить билеты в кассе. Но попасть на спектакль всё равно не так-то просто. Из-за большого числа желающих в дни продаж официальный сайт культурного учреждения завис, и некоторые люди попросту не успели приобрести заветные проходки на сказку.
«Сайт завис, и через пять минут оказалось, что все места выкуплены. Расплакалась прямо в офисе при коллегах, ведь с детства мечтала попасть на «Щелкунчика» и с лета откладывала деньги на билет», — поделилась своими переживаниями одна из поклонниц балета в беседе с RG.ru.
Но один билет успел урвать её супруг, и теперь россиянка исполнит свою мечту и насладится красочным зрелищем из портера. Двум другим девушкам повезло меньше. Они купили билеты у перекупщиков в три раза дороже, но попасть на балет не смогли — проходки оказались поддельные. Одной из подруг удалось приобрести новый билет на сайте Большого, а вот вторая так и не попадёт на «Щелкунчика».
Напомним, что билеты на спектакль можно купить исключительно на официальном сайте театра, и все они именные. Это было сделано для борьбы с перекупщиками. Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготные цены. Например, молодёжь от 14 до 22 лет сможет попасть на балет за 1250 рублей. Есть «места низкой ценовой категории» и для зрителей старше 60 лет, они обойдутся в пять тысяч рублей. 30 и 31 декабря Большой театр покажет постановку в кинотеатрах. У тех, кто хотел насладиться «Щелкунчиком» вживую, но не успел купить билет на нужную дату, ещё есть шанс попасть на спектакль. Люди могут сдавать свои проходки, продажа таких билетов будет открываться за 24 часа до начала представления.
Telegram / Большой театр России/Bolshoi Theatre of Russia / Михаил Логвинов