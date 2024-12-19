«Расплакалась прямо при коллегах»: Россияне рассказали о драмах при покупке билетов на «Щелкунчика»

В Большом театре стартовали показы легендарного новогоднего балета «Щелкунчик». В этом году не нужно стоять в огромной очереди на холоде несколько часов, чтобы купить билеты в кассе. Но попасть на спектакль всё равно не так-то просто. Из-за большого числа желающих в дни продаж официальный сайт культурного учреждения завис, и некоторые люди попросту не успели приобрести заветные проходки на сказку.

«Сайт завис, и через пять минут оказалось, что все места выкуплены. Расплакалась прямо в офисе при коллегах, ведь с детства мечтала попасть на «Щелкунчика» и с лета откладывала деньги на билет», — поделилась своими переживаниями одна из поклонниц балета в беседе с RG.ru.