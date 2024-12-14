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14 декабря, 11:20

Сказке быть! В Большом театре назвали ещё один способ бесплатно попасть на «Щелкунчик»

Билет на «Щелкунчик» в Большом театре можно будет купить по Пушкинской карте

Балет «Щелкунчик». Фото © Telegram / Большой театр России

Балет «Щелкунчик». Фото © Telegram / Большой театр России

Приобрести билет на балет «Щелкунчик» можно будет по Пушкинской карте. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра в своём телеграм-канале.

«Билеты по программе «Пушкинская карта» на представления балета «Щелкунчик», которые пройдут с 17 по 31 декабря, поступят в продажу на официальном сайте Большого театра в воскресенье, 15 декабря, в 10:00 по московскому времени», — сказано в публикации.

В театре уточнили, что по этой программе один билет обойдётся в 5 000 рублей. Его можно купить только для себя, покупка двух билетов по одной карте невозможна.

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Напомним, что максимальная цена двух билетов на «Щелкунчика» в этом году составила на аукционе 400 000 тысяч рублей. Певец Николай Басков , комментируя цены на билеты, заявил, что это «особенный балет». В этом году дирижировать им будет лично генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

Владимир Озеров
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