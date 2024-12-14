Сказке быть! В Большом театре назвали ещё один способ бесплатно попасть на «Щелкунчик»

Приобрести билет на балет «Щелкунчик» можно будет по Пушкинской карте. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра в своём телеграм-канале.

«Билеты по программе «Пушкинская карта» на представления балета «Щелкунчик», которые пройдут с 17 по 31 декабря, поступят в продажу на официальном сайте Большого театра в воскресенье, 15 декабря, в 10:00 по московскому времени», — сказано в публикации.