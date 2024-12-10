Максимальная ставка за два билета на «Щелкунчика» составила 400 тыс. рублей

Максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре на аукционе достигла 400 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Спектакль состоится 26 декабря в 19:00. Стартовая стоимость билетов на аукционе была установлена на уровне 100 тысяч рублей. Однако желающие попасть на балет оказались готовы заплатить гораздо больше. В результате, максимальная ставка составила 400 тысяч рублей, что почти в четыре раза превысило первоначальную цену.

Напомним, что 2 декабря 2023 года стало известно о рекорде для одного билета на «Щелкунчика». Тогда на аукционе максимальная ставка достигла 100 тысяч рублей. Стоимость спектакля продолжает оставаться на высоком уровне.

Такой ажиотаж свидетельствует о большом интересе к постановке. Кроме того, ранее стало известно, что билеты на «Щелкунчика» в Большом театре по тарифам «Молодёжный», «60 плюс» и для ветеранов боевых действий были раскуплены за считанные минуты. Старт продаж был объявлен 2 декабря в 10:00 по московскому времени.

Важно отметить, что билеты по этим тарифам можно было приобрести только через онлайн-платформу театра. Высокий спрос стал неожиданностью для многих, учитывая, что зрители стремились заполучить их ещё до начала официальных продаж для остальных категорий зрителей.

Балет «Щелкунчик» в Большом театре — одно из самых ожидаемых новогодних событий, привлекающее внимание зрителей и с каждым годом становящееся всё более популярным. Билет на этот спектакль часто воспринимается не как вход на представление, а как символ культурного события, доступного лишь немногим избранным.