Сама справится: В Британии покажут «Щелкунчика» с главной героиней-феминисткой

Английский национальный балет объявил о скорой премьере постановки новой версии знаменитого балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Но есть один нюанс: главная героиня станет феминисткой, которая сама будет бороться с врагами и преодолевать все жизненные трудности. А вдохновят её на это суфражистки.

«Балет, созданный в 1892 году, давно стал любимым праздничным, но теперь его обновили для современных зрителей, сделав героиню менее беспомощной. Вместо Щелкунчика... главная героиня Клара сама расправится со злодеями. На героизм её вдохновит группа суфражисток», — говорится в сообщении издания Telegraph.