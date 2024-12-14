Сама справится: В Британии покажут «Щелкунчика» с главной героиней-феминисткой
В Британии поставят феминистическую версию балета «Щелкунчик»
Английский национальный балет объявил о скорой премьере постановки новой версии знаменитого балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Но есть один нюанс: главная героиня станет феминисткой, которая сама будет бороться с врагами и преодолевать все жизненные трудности. А вдохновят её на это суфражистки.
«Балет, созданный в 1892 году, давно стал любимым праздничным, но теперь его обновили для современных зрителей, сделав героиню менее беспомощной. Вместо Щелкунчика... главная героиня Клара сама расправится со злодеями. На героизм её вдохновит группа суфражисток», — говорится в сообщении издания Telegraph.
Главной героиней современной постановки будет жительница Лондона. Действия будут происходить в начале ХХ века. На своём пути девушка встретит нескольких суфражисток, которые не только помогут обрести себя, но и станут воплощением «зарождающихся надежд, в особенности для женщин», пишет газета со ссылкой на рекламные буклеты.
Тем временем в Большом театре популярностью пользуется классическая версия новогоднего балета. Несмотря на баснословные цены, зрители активно скупают билеты на постановку. Покупателям на аукционе даже запретили брать более четырёх билетов в одни руки.