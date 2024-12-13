«Особенный балет»: Басков объяснил Юнашеву, почему на «Щелкунчика» 31 декабря не достать билетов

Приобрести билеты в Большой театр на балет «Щелкунчик» 31 декабря сегодня невозможно достать даже за самые большие деньги. Бывшие солисты культурного учреждения Николай Басков и Николай Цискаридзе ответили журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, почему так происходит. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Бывшие солисты Большого театра Николай Басков и Николай Цискаридзе поговорили с журналистом Кремлёвского пула Александру Юнашеву о билетах на «Щелкунчика». Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Это балет 31 декабря. Это особенный балет, который только один раз в год», — объяснил Николай Басков.

При этом Басков признался, что ему сейчас не очень понятна система с продажей билетов по паспорту и на аукционе. По его мнению, такие правила неудобны.

«С одной стороны там есть действительно те места — ложи, которые продаются и люди покупают их на полгода, на год. Я считаю, что немножко неправильно, что вот эти паспорта и всё остальное — себя чувствуешь немножко неудобно в этой ситуации», — сказал певец, пояснив, что также не поддерживает систему с количеством билетов на руки и аукционами.

Артист добавил, что после прихода Валерия Гергиева в Большой театр, учреждение стало «как Мекка».