Валерий Гергиев впервые выступит дирижёром в балете «Щелкунчик» в Большом театре

Народный артист России, генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Валерий Гергиев впервые дирижирует новогодним балетом «Щелкунчик» в Большом театре 31 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Отмечается, что главные партии исполнят Елизавета Кокорева (Мари) и Даниил Потапцев (Щелкунчик-принц). Постановку 31 декабря в 12:00 мск можно будет увидеть в прямом эфире на «Первом канале» и в кинотеатрах России.

Балет «Щелкунчик» — одна из самых популярных новогодних постановок в мире. Это произведение П.И. Чайковского, которое стало неотъемлемой частью зимних праздников. Для многих она олицетворяет атмосферу чудес и волшебства. Постановка, созданная ещё в XIX веке, уже была интерпретирована множеством театров. В этом году традиционная версия произведения будет исполнена на самой престижной площадке страны — на Исторической сцене Большого театра.

Особое внимание к постановке привлекают яркие и узнаваемые роли, которые исполнят молодые и талантливые артисты. Елизавета Кокорева, исполнившая роль Мари, и Даниил Потапцев, который будет играть Щелкунчика-принца, уже успели зарекомендовать себя как выдающиеся исполнители.

Балет в исполнении Гергиева привлекает внимание не только любителей классической музыки, но и широкой аудитории, ведь его можно будет увидеть в прямом эфире. Благодаря этому, зрители, находящиеся в любом уголке страны, смогут насладиться этим уникальным спектаклем. Кроме того, в рамках трансляции балет будет представлен и в кинотеатрах России, что позволит ещё большему числу людей увидеть постановку.