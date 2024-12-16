Большой театр раскрыл схему продажи возвращённых билетов на «Щелкунчик»
Возвращённые билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре в декабре можно будет приобрести на официальном сайте театра за сутки до начала каждого спектакля. Например, продажа билетов на представление 17 декабря начнется сегодня, 16 декабря, в 19:00, как сообщается в Telegram-канале главного театра страны.
В пресс-релизе отмечается, что билеты на декабрьские показы «Щелкунчика», которые были возвращены из-за отказов зрителей, будут снова доступны для покупки. Продажа таких билетов будет открываться ровно за 24 часа до начала каждого спектакля. Чтобы приобрести билет, необходимо войти в личный кабинет на сайте театра. Забронированные билеты нужно будет оплатить в течение нескольких минут, иначе они будут снова выставлены на продажу.
Напомним, что в этом году Большой театр начал продажу билетов на знаменитую постановку «Щелкунчик» на своём официальном сайте. Для некоторых категорий граждан России предусмотрены льготные билеты по доступной цене. Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет приобрести их за 1250 рублей. Также доступны «места низкой ценовой категории» для зрителей старше 60 лет по цене 5000 рублей. Кроме того, у зрителей будет возможность увидеть «Щелкунчика» еще дешевле: 30 и 31 декабря спектакль будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах.
Kandinsky 3.1 / Life.ru