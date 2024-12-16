Большой театр раскрыл схему продажи возвращённых билетов на «Щелкунчик»

Возвращённые билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре в декабре можно будет приобрести на официальном сайте театра за сутки до начала каждого спектакля. Например, продажа билетов на представление 17 декабря начнется сегодня, 16 декабря, в 19:00, как сообщается в Telegram-канале главного театра страны.

В пресс-релизе отмечается, что билеты на декабрьские показы «Щелкунчика», которые были возвращены из-за отказов зрителей, будут снова доступны для покупки. Продажа таких билетов будет открываться ровно за 24 часа до начала каждого спектакля. Чтобы приобрести билет, необходимо войти в личный кабинет на сайте театра. Забронированные билеты нужно будет оплатить в течение нескольких минут, иначе они будут снова выставлены на продажу.