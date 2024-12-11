Запашный посоветовал отдать на нужды СВО часть средств за билеты на «Щелкунчика»

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал дорогие билеты на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Абзац».

«Большой театр, как лицо федерального уровня подчинения, вправе распоряжаться своей ценовой политикой. Ажиотаж вокруг «Щелкунчика» давно стал сугубо имиджевым. Дело не в полученных деньгах. Например, Большой Московский цирк на регулярной основе оказывает помощь нашим бойцам», — заявил дрессировщик. Он предложил отдать часть заработанных денег на поддержку специальной военной операции.

Накануне в сети появилась информация о продаже двух билетов на легендарную постановку «Щелкунчик». Стоимость составила 400 тысяч рублей. При этом сам Большой театр в этом году объявил о первой в истории бесплатной трансляции спектакля по общедоступному телевидению.

Эдгард Запашный отметил, что важно понимать контекст, в котором разгорелся скандал. Он считает, что культурные события, как и многие другие сферы, нуждаются в чётком регулировании ценовой политики. Но при этом стоимость билетов на такие крупные мероприятия должна оставаться в разумных пределах, чтобы не оттолкнуть широкую аудиторию.

Запашный подчеркнул, что в условиях нынешней политической ситуации театры и культурные учреждения могут и должны оказать поддержку СВО. Это, по его мнению, станет не только проявлением патриотизма, но и сигналом для других организаций, которые, возможно, ещё не осознали своей роли в важнейших процессах, происходящих в стране.

В конце интервью Эдгард отметил, что хотя дороговизна билетов не должна становиться препятствием для посещения культурных событий, важно, чтобы значительная часть средств направлялась на благие цели, включая поддержку военнослужащих и помощь пострадавшим от войны.

По данным портала, стоимость билетов на «Щелкунчика» в ряде случаев действительно достигала космических сумм, и далеко не все зрители готовы заплатить такие деньги за билет. Некоторые из них высказывают сомнения относительно разумности таких цен в условиях экономических трудностей, с которыми сталкивается страна.