Легендарный балет «Щелкунчик» на сцене Большого театра бесплатно посмотрели 8 млн человек
Запись балета «Щелкунчик» во «ВКонтакте» посмотрели более 8 млн человек
Легендарный балет «Щелкунчик» Петра Чайковского на сцене Большого театра бесплатно посмотрели более 8 млн человек. Именно столько набрала запись постановки в официальном сообществе ГАБТ во «ВКонтакте», сообщили в Telegram-канале Министерства культуры РФ.
«В новогодние каникулы российские зрители, в том числе из новых регионов страны, смогли посмотреть в VK запись спектакля «Щелкунчик» Петра Чайковского в хореографии Юрия Григоровича под управлением Валерия Гергиева. Балет также увидели зрители из других стран. Видео в официальном сообществе Большого театра собрало уже более 8 160 000 просмотров», — говорится в сообщении.
Кроме того, трансляцию балета показывали в различных парках Москвы и других регионах в рамках проекта «Россия — моя история». Спектакль смогли увидеть жители Мелитополя, Махачкалы, Пятигорска, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Твери и Якутска.
Также впервые постановку транслировали в кинотеатрах по всей стране. Онлайн-показ прошёл с аншлагом: в Нижнем Новгороде и Казани все билеты были раскуплены, а в Воронеже показы проводились в восьми кинотеатрах города.
Ранее Life.ru рассказал, что Большой театр провёл прямую трансляцию балета «Щелкунчик» в кинотеатрах 30 и 31 декабря. Это решение было принято в ответ на высокий спрос на билеты, цены на которые значительно возросли. В Госдуме напомнили, что Большой театр принадлежит всем россиянам, а не только обеспеченным зрителям.