Легендарный балет «Щелкунчик» на сцене Большого театра бесплатно посмотрели 8 млн человек

Легендарный балет «Щелкунчик» Петра Чайковского на сцене Большого театра бесплатно посмотрели более 8 млн человек. Именно столько набрала запись постановки в официальном сообществе ГАБТ во «ВКонтакте», сообщили в Telegram-канале Министерства культуры РФ.

«В новогодние каникулы российские зрители, в том числе из новых регионов страны, смогли посмотреть в VK запись спектакля «Щелкунчик» Петра Чайковского в хореографии Юрия Григоровича под управлением Валерия Гергиева. Балет также увидели зрители из других стран. Видео в официальном сообществе Большого театра собрало уже более 8 160 000 просмотров», — говорится в сообщении.

Кроме того, трансляцию балета показывали в различных парках Москвы и других регионах в рамках проекта «Россия — моя история». Спектакль смогли увидеть жители Мелитополя, Махачкалы, Пятигорска, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Твери и Якутска.