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22 декабря, 09:31

«Щелкунчик» за пределами России: В ОАЭ, Белоруссии и Армении начнутся онлайн-показы балета

URA.ru: Балет «Щелкунчик» покажут в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии

Балет «Щелкунчик» покажут в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии. Обложка © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России / Батыр Аннадурдыев

Балет «Щелкунчик» покажут в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии. Обложка © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России / Батыр Аннадурдыев

В России балет «Щелкунчик» давно считается одним из символов Нового года. В праздничные дни он собирает аншлаги не только в Большом театре, но и на других сценах страны. Однако в этом году насладиться представлением смогут даже за границей.

Так, Большой театр впервые бесплатно покажет «Щелкунчика» в онлайн-формате. Трансляции состоятся 30 и 31 декабря в российских кинотеатрах. А 31 декабря в 20:00 балет будет доступен для просмотра в сообществе учреждения культуры в «ВК». Кроме того, «Щелкунчика» покажут в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии, сообщает URA.ru.

«В частности, в 19:00 30 декабря и в 12:00 31 декабря по московскому времени балет «Щелкунчик» можно будет увидеть на экранах кинотеатров в Дубае, Ереване, Минске и Гродно», — пишет издание.

18 декабря исполнилось 132 года балету «Щелкунчик»: Как эта русская сказка покорила мир
18 декабря исполнилось 132 года балету «Щелкунчик»: Как эта русская сказка покорила мир

Ранее Life.ru сообщал, что Большой театр в прямом эфире покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах 30 и 31 декабря. Такое решение было принято на фоне ажиотажа вокруг билетов на спектакль, цена которых резко подскочила. Однако в Госдуме напомнили Большому театру, что он является достоянием всех россиян, а не только богатых. Анастасия Волочкова тоже возмутилась высоким ценами. Бывший юрист учреждения и вовсе назвала высокие цены на спектакль больным вопросом.

Борис Эльфанд
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