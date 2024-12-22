«Щелкунчик» за пределами России: В ОАЭ, Белоруссии и Армении начнутся онлайн-показы балета

В России балет «Щелкунчик» давно считается одним из символов Нового года. В праздничные дни он собирает аншлаги не только в Большом театре, но и на других сценах страны. Однако в этом году насладиться представлением смогут даже за границей.

Так, Большой театр впервые бесплатно покажет «Щелкунчика» в онлайн-формате. Трансляции состоятся 30 и 31 декабря в российских кинотеатрах. А 31 декабря в 20:00 балет будет доступен для просмотра в сообществе учреждения культуры в «ВК». Кроме того, «Щелкунчика» покажут в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии, сообщает URA.ru.