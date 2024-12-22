«Щелкунчик» за пределами России: В ОАЭ, Белоруссии и Армении начнутся онлайн-показы балета
URA.ru: Балет «Щелкунчик» покажут в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии
Балет «Щелкунчик» покажут в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии. Обложка © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России / Батыр Аннадурдыев
В России балет «Щелкунчик» давно считается одним из символов Нового года. В праздничные дни он собирает аншлаги не только в Большом театре, но и на других сценах страны. Однако в этом году насладиться представлением смогут даже за границей.
Так, Большой театр впервые бесплатно покажет «Щелкунчика» в онлайн-формате. Трансляции состоятся 30 и 31 декабря в российских кинотеатрах. А 31 декабря в 20:00 балет будет доступен для просмотра в сообществе учреждения культуры в «ВК». Кроме того, «Щелкунчика» покажут в кинотеатрах ОАЭ, Армении и Белоруссии, сообщает URA.ru.
«В частности, в 19:00 30 декабря и в 12:00 31 декабря по московскому времени балет «Щелкунчик» можно будет увидеть на экранах кинотеатров в Дубае, Ереване, Минске и Гродно», — пишет издание.
Ранее Life.ru сообщал, что Большой театр в прямом эфире покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах 30 и 31 декабря. Такое решение было принято на фоне ажиотажа вокруг билетов на спектакль, цена которых резко подскочила. Однако в Госдуме напомнили Большому театру, что он является достоянием всех россиян, а не только богатых. Анастасия Волочкова тоже возмутилась высоким ценами. Бывший юрист учреждения и вовсе назвала высокие цены на спектакль больным вопросом.