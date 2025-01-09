Названо место России в мировом рейтинге «сильных» паспортов

Россия заняла 46-е место в рейтинге стран мира с наиболее «сильными» паспортами. По данным сайта Henley Passport Index, обладатели российского удостоверения личности имеют возможность посещать 116 стран без визы.

В 2025 году Россия опустилась на одну строчку вниз: в июле 2024 года паспорт гражданина РФ был на 45-м месте, а его обладатели имели безвизовый доступ в 119 стран мира. В 2023 годуРФ располагалась на 49-м месте.

На первом месте рейтинга оказался Сингапур. Граждане этой страны могут посещать 195 стран земного шара без оформления визы. На втором месте находится Япония с 193 доступными направлениями, а на третьем — сразу 6 стран — Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания. Их граждане могут посетить 192 страны без визы.

Замкнул рейтинг Афганистан (106-е место). Его граждане могут посетить в безвизовом режиме всего 26 стран.