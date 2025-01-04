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4 января, 00:28

Юрист рассказал об запрещённых и необходимых отметках в паспорте

Юрист Антонов: Паспорт РФ не может содержать штамп о пересечении границы

В паспорте обязательно должны содержаться отметки о регистрации и воинском учёте, если гражданин подлежит приёму на военную службу. Остальное ставится по желанию, сообщил агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов.

Другие отметки ставятся по желанию и в разных организациях. К примеру, штамп о браке поставят в ЗАГС или региональных органах МВД, а группу крови в паспорт занесут государственные медорганизации, отметил Антонов.

Есть и запретные отметки — например, штамп о пересечении границы, продолжил юрист. Для таких существует загранпаспорт. Если в вашем паспорте уже появился такой штамп, то документ недействителен и его придётся поменять.

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Ранее в МВД России напомнили, что паспорт гражданина РФ может содержать дополнительные отметки. Среди них сведения о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и основных документах, удостоверяющих личность за пределами страны.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Larichev

Владимир Озеров
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