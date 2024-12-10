Петербуржец решил засудить МВД за срыв путешествия из-за ошибки в загранпаспорте

Житель Петербурга не смог вылететь в Объединённые Арабские Эмираты из-за ошибки в заграничном паспорте. В документе не хватало машиносчитываемой полосы. Из-за сорванной поездки мужчина подал в суд на МВД. Историей дела поделилась руководитель Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Михаил Тарасов обратился с иском в Красногвардейский районный суд. Мужчина потребовал компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Россиянин посчитал такую сумму справедливой платой за сорвавшуюся поездку и за часы, проведённые им в службе пограничного контроля аэропорта.

Суд признал действия МВД по выдаче ненадлежащего документа незаконными. Однако получить 200 тысяч мужчина не смог — его требования удовлетворили частично, назначив компенсацию в размере 20 тысяч. Суд установил, что билеты Тарасов покупал не лично. Кроме того, убытки были компенсированы ваучером от авиакомпании. «Доказательств того, что сумма за неиспользованный авиабилет не была возвращена Тарасову или тому, кто бронировал и покупал авиабилеты, не представлено», — отметила Дарья Лебедева.

В последнее время россияне всё чаще сталкиваются с проблемами при пересечении границы из-за ошибок в загранпаспортах. Сотрудники пограничного контроля обнаруживают неточности в виде опечаток в именах и названиях населённых пунктов, несоответствия шрифтов в машиночитаемой зоне и т. д. Особенно это касается паспортов старого образца, которые выдавались в 2022 и 2023 годах.

Проблемы с паспортами стали более распространёнными после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к закону о порядке въезда и выезда из России. Эти изменения наделили пограничников правом изымать паспорта с недостоверными сведениями без проведения экспертизы.

Туроператоры и эксперты советуют гражданам тщательно проверять свои документы перед поездками. Особое внимание следует уделять совпадению данных в загранпаспорте и внутреннем паспорте, а также правильности машиночитаемой записи. В случае обнаружения ошибок рекомендуется обратиться в отделение МВД для замены паспорта. Кроме того, при выезде за границу рекомендуют иметь при себе внутренний паспорт или его копию. Они помогут избежать задержек из-за проверки данных.