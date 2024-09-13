Жительница Озёрска отсудила у МВД более ₽500 тысяч за ошибку в загранпаспорте

Жительница Озёрска Челябинской области отсудила у российского МВД более 500 тысяч рублей за ошибку в загранпаспортах, из-за которой сорвался семейный отпуск. Она подала в адрес ведомства иск, который был частично удовлетворён Озёрским городским судом.

«Из-за допущенной ошибки истец не смогла воспользоваться туром. Суд частично удовлетворил требования о взыскании с РФ в лице МВД. В пользу женщины взыскано: ущерб на сумму 465 тысяч рублей, компенсация морального вреда — 30 тысяч рублей, а также расходы на представителя и госпошлину», — узнали в суде URA.RU.

Ставшая причиной для иска ситуация случилась в екатеринбургском аэропорту Кольцово 3 января. Супруги из Челябинска не смогли улететь в Таиланд из-за обнаруженной ошибки в заграничном паспорте. Тогда челябинка через суд потребовала возместить ей 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, но суд удовлетворил меньшую сумму, согласившись, однако, возместить 30 тысяч потраченных на юриста средств дополнительно.

А вот в УМВД по Озёрску с выводами суда не согласились, заявив, что истец сама виновата в том, что проглядела ошибку в загранпаспортах при получении. В управлении добавили, что женщина могла заблаговременно отказаться от путёвки и потребовать у туркомпании возврат средств, либо же переоформить паспорт на следующий день и воспользоваться оставшимися днями поездки. Также там предложили третий вариант: супруг жительницы Челябинска, у которого, видимо, с загранником всё было в порядке, мог поехать по своей путёвке один. В суде таких предложений не оценили и напомнили сотрудникам УМВД о необходимости следить за правильным исполнением своих обязанностей.

«Суд пришёл к выводу, что ответственность за правильное указание данных лежит не только на лице, заполняющем заявление, но и на компетентных сотрудниках. Отсутствие контроля со стороны сотрудников полиции может привести к умышленному искажению сведений», — сообщил в пресс-службе суда. Решение пока не вступило в законную силу.