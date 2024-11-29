Буква закона: Россиян предупредили о проблемах из-за замены Ё на Е в документах

Порой россияне оказываются в совершенно абсурдной ситуации, когда им через ЗАГС, суд или нотариуса приходится подтверждать свою личность. Того требует буква закона, причём буква в прямом смысле. Проблемные ситуации возникают при замене Ё на Е в документах.

Об этом рассказал адвокат Максим Сикач. По его словам, наиболее остро вопрос стоит при получении наследства, оформлении пенсии и доказательстве родства. Бюрократический аппарат в России довольно строгий. Ещё в 2012 году Правительство РФ потребовало обязательно использовать букву Ё в именах собственных.

В 2022 году позиция властей изменилась, однако дело доходило до крайностей. Из-за одной буквы гражданину могли аннулировать загранпаспорт. В дело пришлось вмешаться Министерству иностранных дел. Теперь данная практика под запретом, отметил юрист.