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25 сентября, 14:29

В Британии 7-летнему мальчику отказались выдавать загран из-за слишком «киношного» имени

В Британии мальчику Скайуокеру отказались выдать паспорт из-за авторских прав

В Британии 7-летнему мальчику отказали в выдаче загранпаспорта из-за защищённого авторским правом имени. Об этом сообщает издание New York Post.

По словам родителей паренька, Кристиана и Бекки Моубрей, они планировали семейный отдых в Доминиканской Республике и подали заявление на выдачу их сыну паспорта международного образца, который был необходим для перелёта. А британское МВД неприятно удивило их, отказавшись выдавать документ.

Оказалось, что проблема в имени мальчика, которого родители нарекли Локи Скайуокером. Семье Моубрей предложили два варианта решения ситуации, один краше другого: либо получить одобрение компании Disney (обладает авторскими правами на персонажей комиксов Marvel и франшизу «Звёздные войны»), либо сменить имя семилетнему сыну.

«Мы не знали, что это может стать потенциальной проблемой»,рассказали журналистам родители.

В регламенте выдачи паспортов Соединённого Королевства указано, что удостоверение личности нельзя выдавать на имя, которое связано с товарным знаком или авторским правом, если не получено письменное согласие владельца. К счастью для Моубреев, им удалось доказать МВД свою точку зрения, поэтому ведомство всё же выдало паспорт Локи Скайуокеру и семейство таки отправится на отдых в Доминикану в октябре.

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Наверняка у многих выдача паспортов ассоциируется с очередями и неожиданно возникающими проблемами самого разного характера, которые осложняют процедуру. В России этот процесс планируют сделать быстрее и проще с помощью внедрения технологии искусственного интеллекта. Соответствующее предложение озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, призвавший оптимизировать работу с документами, применяя современные процессоры российского производства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mundissima

Юрий Лысенко
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