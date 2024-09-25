В Британии 7-летнему мальчику отказались выдавать загран из-за слишком «киношного» имени

В Британии 7-летнему мальчику отказали в выдаче загранпаспорта из-за защищённого авторским правом имени. Об этом сообщает издание New York Post.

По словам родителей паренька, Кристиана и Бекки Моубрей, они планировали семейный отдых в Доминиканской Республике и подали заявление на выдачу их сыну паспорта международного образца, который был необходим для перелёта. А британское МВД неприятно удивило их, отказавшись выдавать документ.

Оказалось, что проблема в имени мальчика, которого родители нарекли Локи Скайуокером. Семье Моубрей предложили два варианта решения ситуации, один краше другого: либо получить одобрение компании Disney (обладает авторскими правами на персонажей комиксов Marvel и франшизу «Звёздные войны»), либо сменить имя семилетнему сыну.

«Мы не знали, что это может стать потенциальной проблемой», — рассказали журналистам родители.

В регламенте выдачи паспортов Соединённого Королевства указано, что удостоверение личности нельзя выдавать на имя, которое связано с товарным знаком или авторским правом, если не получено письменное согласие владельца. К счастью для Моубреев, им удалось доказать МВД свою точку зрения, поэтому ведомство всё же выдало паспорт Локи Скайуокеру и семейство таки отправится на отдых в Доминикану в октябре.