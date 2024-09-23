Мишустин предложил задействовать ИИ для ускорения выдачи паспортов

Российские власти хотят ускорить процесс получения паспортов за счёт искусственного интеллекта (ИИ). На форуме «Микроэлектроника-2024» в Сочи премьер-министр Михаил Мишустин предложил внедрить современные отечественные процессоры для оптимизации работы с документами. По словам главы кабмина, это позволит автоматизировать работу госорганов, избавив их от ручной обработки данных.

В свою очередь интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с URA.ru отметил, что такой подход сделает взаимодействие россиян с государством более быстрым и удобным. Эксперт сравнил переход к ИИ с электронной почтой и мессенджерами, которые всё чаще используют люди из-за их скорости и удобства.

«Переход к использованию ИИ в документообороте можно сравнить с электронной почтой и мессенджерами. И то, и другое позволяет передать информацию в электронном виде, но мессенджеры быстрее и удобнее, и люди всё чаще пользуются ими. Ускорение работы ИИ делает этот процесс быстрее, безопаснее и комфортнее во всех отношениях», — отметил Мариничев.