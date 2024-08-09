В России до конца года соберут экспериментальный образец фотонного процессора

В России соберут экспериментальный образец фотонного процессора, который будет способен обрабатывать данные в сотни раз быстрее, чем могут современные нейросети на базе традиционных полупроводниковых технологий. К сборке приступят в августе и закончат её до конца года. Об этом сообщил участвующий в проекте профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета имени Королёва, доктор физико-математичеких наук Роман Скиданов.

"Реализация нашего проекта идёт по плану, создание экспериментального образца фотонного процессора находится сейчас в стадии корпусной сборки. На настоящий момент изготовлены все основные элементы экспериментального образца, и в этом месяце, в августе, мы приступаем к сборке", — цитирует Скиданова РИА "Новости".

Он добавил, что в новом процессоре будет использоваться диодный лазер, который за счёт большей компактности и меньшей когерентности улучшит характеристики устройства. Однако говорить о конкретных результатах можно будет только по завершению испытаний. В ходе ранее проведённых экспериментов демонстрационный образец процессора показал точность распознавания объектов на уровне 93,75%.

Образец был собран специалистами Самарского университета имени Королёва как часть научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ) при поддержке "Росатома". В основе работы процессора передача информации с помощью фотонов, а не электронов. НЦФМ планируют использовать устройство в фотонной вычислительной машине класса "мегасайенс", которую планируют создать к 2030 году. Авторы проекта полагают, что этот суперкомпьютер сможет просчитывать 1021 операций в секунду.