Мишустин: Нужно создать фундамент для суверенной электронной индустрии в России
В скором будущем России нужно подготовить фундамент для технологически суверенной электронной индустрии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, за основу необходимо также взять отечественные разработки.
«В ближайшие годы предстоит создать крепкий фундамент для технологически суверенной электронной индустрии. В том числе – на основе собственных разработок и формирования всех необходимых компетенций», — указал Мишустин на пленарном заседании форума «Микроэлектроника-2024».
Десятый форум «Микроэлектроника» в этом году проходит с 23 по 28 сентября на площадках научно-технологического университета «Сириус».
А ранее Life.ru писал, что в РФ разрешили провести эксперимент по маркировке электроники на смартфонах и ноутбуках. Это исследование поможет проверить технологии нанесения на товары средств идентификации для борьбы с продажей подделок.
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