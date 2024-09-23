Мишустин: Нужно создать фундамент для суверенной электронной индустрии в России

В скором будущем России нужно подготовить фундамент для технологически суверенной электронной индустрии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, за основу необходимо также взять отечественные разработки.

«В ближайшие годы предстоит создать крепкий фундамент для технологически суверенной электронной индустрии. В том числе – на основе собственных разработок и формирования всех необходимых компетенций», — указал Мишустин на пленарном заседании форума «Микроэлектроника-2024».

Десятый форум «Микроэлектроника» в этом году проходит с 23 по 28 сентября на площадках научно-технологического университета «Сириус».