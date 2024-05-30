Эксперимент по маркировке электроники в России расширили на смартфоны и ноутбуки

Ноутбуки и смартфоны теперь тоже участвуют в эксперименте по маркировке радиоэлектронной продукции в России. Об этом сказано в постановлении, подписанном премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

Эксперимент по маркировке стартовал 1 декабря прошлого года, его срок продлили до 31 августа 2025 года. Маркировать ноутбуки, смартфоны и телефоны будут с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года, а печатные платы — с 1 июля 2024 года до 31 августа 2025 года.

В эксперименте можно участвовать добровольно. Товары будут отслеживать, используя маркировочные средства системы "Честный знак". Коды маркировки производителям продукции предоставят бесплатно. Оператором станет Центр развития перспективных технологий. Благодаря этому эксперименту удастся проверить технологии нанесения на товары средств идентификации, чтобы в будущем было легче бороться с продажей подделок. Когда эксперимент подойдёт к концу, станет ясно, целесообразно ли введение маркировки подобной продукции. Всего в проекте участвуют 70 компаний.