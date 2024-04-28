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28 апреля, 03:27

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке бакалейной продукции

С 1 июля этого года по 28 февраля 2025-го предлагается по всей территории России провести эксперимент по маркировке бакалейной продукции, включая сухарики и хлебцы. С такой инициативой выступил Минпромторг страны, обозначив своё предложение в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции", — сообщается в документе.

В числе товаров, которые предлагается маркировать, находятся сушёные овощи, ваниль, корица, гвоздика, хрустящие хлебцы, сухари, гренки. В ведомстве считают, что мера поможет в борьбе с незаконным ввозом, оборотом и производством этих товаров.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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