Страховать нельзя отказаться: ЦБ и Life.ru объясняют, как не попасться на уловку магазинов электроники

Нередко при приобретении бытовой техники и иной электроники в кредит магазины подталкивают клиента к оформлению страхового полиса, без которого получить заветный гаджет якобы не получится. В этом случае покупатель рискует значительно переплатить против своей воли. О правомерности подобных манипуляций Life.ru рассказали в Центробанке РФ.

Эксперты Банка России напомнили, что продавец ни в коем случае не должен навязывать клиенту дополнительную страховку. Потребитель сам волен решать, оформлять ли ему дополнительный полис или обойтись без него.

Правила страхования техники. Фото © По информации ГУ Банка России по ЦФО

Ситуация исправима даже в том случае, если страховка уже оформлена. Существует так называемый период охлаждения протяжённостью 30 календарных дней, во время которого клиент имеет право отказаться от полиса. При этом банк обязан удовлетворить запрос на расторжение документа и вернуть средства в течение десяти рабочих дней.

Алгоритм возврата средств при расторжении страховки. Фото © По информации ГУ Банка России по ЦФО

Впрочем, этот алгоритм справедлив не для всех полисов. Например, расторгнуть не получится страхование профессиональной ответственности, медстраховку выезжающих за границу путешественников, медстраховку работающих в России иностранцев и ОСАГО для зарубежных поездок на автомобиле.

Исключения для расторжения страхового полиса. Фото © По информации ГУ Банка России по ЦФО