Улыбнитесь: Развенчиваем мифы об оплате покупок биометрией, в которые продолжают верить

Многие россияне продолжают с опаской относиться к самому молодому способу оплаты покупок — по биометрическим данным. Возможность получить нужные товары или услуги без наличных, банковских карт или смартфонов породила большое количество мифов, которые эксклюзивно для Life.ru поспешил опровергнуть Центробанк.

Львиная доля сомнений связана с опасением за безопасность биометрических данных. Скептики уверены, что полученные банками уникальные признаки человека — лицо, отпечатки пальцев, оболочка глаза и даже голос — защищены недостаточно и их легко могут украсть злоумышленники. На деле же вся информация находится под надёжной защитой Единой биометрической системы, которая хранит данные в зашифрованном виде.

Миф №1: Биометрию могут украсть. Фото © По информации ГУ Банка России по ЦФО

Приверженцы второго заблуждения твердят о несовершенстве биометрических технологий. Сторонники этой теории уверены, якобы система может легко спутать одного человека с другим или вовсе произвести оплату по фотографии. Центробанк РФ напоминает, что оборудование для идентификации невозможно обмануть.

Миф № 2: Биометрические технологии неточны. Фото © По информации ГУ Банка России по ЦФО

А в третий миф продолжают верить любители частых экспериментов с внешним видом. Они опасаются, что система попросту не узнает их с новой причёской, накрашенными глазами и в головном уборе. На самом же деле умеренные перемены камере определить под силу, а если уж человек решится на радикальную трансформацию, биометрические данные всегда можно обновить.

Миф № 3: Система не учитывает изменения во внешности. Фото © По информации ГУ Банка России по ЦФО

Наконец, сторонники последнего мифа считают всю систему с использованием биометрических данных для оплаты товаров и получения услуг замаскированным способом следить за людьми. Впрочем, эта теория разбивается в пух и прах о действующее законодательство. Кроме того, сеть камер уличного видеонаблюдения не имеет доступа к таким данным.

Миф № 4: Биометрия — способ слежки. Фото © По информации ГУ Банка России по ЦФО