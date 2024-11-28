МВД напомнило о двух необязательных отметках в паспорте гражданина России

Министерство внутренних дел России (МВД) разъяснило, какие отметки в паспорте гражданина РФ являются необязательными и могут быть внесены по желанию. Как передаёт РИА «Новости», к таким отметкам относятся сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови. Эти данные могут быть добавлены соответствующими организациями, такими как Федеральная налоговая служба и медицинские учреждения.

Обязательными отметками, которые должны быть проставлены при получении или замене паспорта, являются регистрация по месту жительства и сведения о воинской обязанности. Эти данные фиксируются в паспорте для обеспечения идентификации гражданина в рамках правового поля страны.

Дополнительно, по желанию гражданина, в паспорт могут быть включены сведения о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и основных документах, удостоверяющих личность за пределами страны. Такие отметки не являются обязательными, но могут облегчить различные бюрократические процедуры.

Если гражданин желает указать в паспорте группу крови, ему следует запросить штамп в медицинском учреждении, например, в поликлинике по месту жительства или станции переливания крови. Для добавления ИНН необходимо обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС). Эти отметки могут быть полезны в экстренных ситуациях или при оформлении документов, например, при трудоустройстве.

В случае самостоятельного внесения каких-либо сведений в паспорт владельцу придется оформлять новый. Это может занять время и повлечёт за собой дополнительные расходы, включая возможный штраф за порчу документа.

Таким образом, МВД предоставляет гражданам возможность сделать паспорт более информативным, но с соблюдением всех необходимых процедур и требований. Это позволит избежать недоразумений и правовых проблем, связанных с использованием основного документа гражданина.