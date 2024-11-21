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21 ноября, 18:20

МВД предложило исключить ОСАГО из списка документов для регистрации автомобилей

Министерство внутренних дел России представило проект приказа, направленного на обновление административного регламента по регистрации транспортных средств (ТС) в соответствии с действующими нормами законодательства. Об этом сообщила Госавтоинспекция на официальном сайте.

Среди ключевых изменений — исключение требования о предоставлении страхового полиса ОСАГО при проведении регистрационных действий. Кроме того, предусмотрена корректировка процедур, касающихся прекращения, возобновления и снятия транспортных средств с учёта.

В настоящее время документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Водитель задумается»: Автоюрист поддержал проверку наличия ОСАГО дорожными камерами
«Водитель задумается»: Автоюрист поддержал проверку наличия ОСАГО дорожными камерами

Ранее стало известно, что с 1 марта 2025 года камеры на российских дорогах начнут проверять автомобилистов на наличие полиса ОСАГО. Так, в рамках годового эксперимента водители, которые не оформили обязательную страховку, будут получать предупреждения через портал «Госуслуги» без штрафных санкций.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Анатолий Цейко
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