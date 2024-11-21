МВД предложило исключить ОСАГО из списка документов для регистрации автомобилей

Министерство внутренних дел России представило проект приказа, направленного на обновление административного регламента по регистрации транспортных средств (ТС) в соответствии с действующими нормами законодательства. Об этом сообщила Госавтоинспекция на официальном сайте.

Среди ключевых изменений — исключение требования о предоставлении страхового полиса ОСАГО при проведении регистрационных действий. Кроме того, предусмотрена корректировка процедур, касающихся прекращения, возобновления и снятия транспортных средств с учёта.

В настоящее время документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу на федеральном портале проектов нормативных актов.