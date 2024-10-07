Камеры на дорогах начнут проверять у водителей наличие ОСАГО

С 1 марта 2025 года камеры на российских дорогах начнут проверять автомобилистов на наличие полиса ОСАГО. Как стало известно газете «Известия», в рамках годового эксперимента водители, которые не оформили обязательную страховку, будут получать предупреждения через портал «Госуслуги» без штрафных санкций.

Эту инициативу, направленную на сокращение числа водителей без страховки, поддержали на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова. Источник, знакомый с ходом обсуждения, пояснил, что участие в разработке механизма проверки примут ЦБ, Минцифры и МВД.

По словам главы Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, эксперимент позволит оценить, насколько корректно работает система. При успешном выполнении проверки и снижении жалоб на неправильные предупреждения планируется сократить период эксперимента. Затем начнётся полноценный этап с наложением штрафов.

Камеры будут автоматически фиксировать проезжающие автомобили, после чего система ГАИ сверит номера с базой данных ОСАГО. Если полис не будет найден, водитель получит предупреждение, а при завершении эксперимента — штраф.

Эксперты отмечают, что внедрение этого механизма способно снизить число автовладельцев без ОСАГО, которое сейчас составляет до 10% от всех водителей. В сельской местности показатель может быть выше.