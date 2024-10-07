Камеры на дорогах начнут проверять у водителей наличие ОСАГО
«Известия»: Проверка ОСАГО по камерам начнётся в России с 1 марта 2025 года
С 1 марта 2025 года камеры на российских дорогах начнут проверять автомобилистов на наличие полиса ОСАГО. Как стало известно газете «Известия», в рамках годового эксперимента водители, которые не оформили обязательную страховку, будут получать предупреждения через портал «Госуслуги» без штрафных санкций.
Эту инициативу, направленную на сокращение числа водителей без страховки, поддержали на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова. Источник, знакомый с ходом обсуждения, пояснил, что участие в разработке механизма проверки примут ЦБ, Минцифры и МВД.
По словам главы Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, эксперимент позволит оценить, насколько корректно работает система. При успешном выполнении проверки и снижении жалоб на неправильные предупреждения планируется сократить период эксперимента. Затем начнётся полноценный этап с наложением штрафов.
Камеры будут автоматически фиксировать проезжающие автомобили, после чего система ГАИ сверит номера с базой данных ОСАГО. Если полис не будет найден, водитель получит предупреждение, а при завершении эксперимента — штраф.
Эксперты отмечают, что внедрение этого механизма способно снизить число автовладельцев без ОСАГО, которое сейчас составляет до 10% от всех водителей. В сельской местности показатель может быть выше.
Система автоматической проверки ОСАГО через дорожные камеры начнёт работу в Москве уже в этом году. В 2017 году обсуждалась аналогичная инициатива, но в этот раз власти рассчитывают охватить больше регионов, чтобы бороться с фальшивыми полисами и снизить число водителей без обязательной страховки. Вопрос проверки ОСАГО по камерам поднимался и в последующие годы.
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