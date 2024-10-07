«Водитель задумается»: Автоюрист поддержал проверку наличия ОСАГО дорожными камерами

Автоюрист Дмитрий Славнов оценил идею автоматически проверять наличие ОСАГО у водителей при помощи дорожных камер. Он уверен, что такой метод быстро позволит выявить нарушителей и будет мотивировать их как можно быстрее приобретать полисы, чтобы не платить штрафы каждый день.

«Если будут приходить штрафы ежедневно <…>, то здесь водитель уже задумается: ага, платить мне каждый день 800 рублей или же один раз на год сделать страховой полис, не знаю, за восемь тысяч», — пояснил юрист в беседе с 360.ru.