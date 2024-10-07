«Водитель задумается»: Автоюрист поддержал проверку наличия ОСАГО дорожными камерами
Автоюрист Славнов: Проверка наличия ОСАГО камерами заставит водителей задуматься
Автоюрист Дмитрий Славнов оценил идею автоматически проверять наличие ОСАГО у водителей при помощи дорожных камер. Он уверен, что такой метод быстро позволит выявить нарушителей и будет мотивировать их как можно быстрее приобретать полисы, чтобы не платить штрафы каждый день.
«Если будут приходить штрафы ежедневно <…>, то здесь водитель уже задумается: ага, платить мне каждый день 800 рублей или же один раз на год сделать страховой полис, не знаю, за восемь тысяч», — пояснил юрист в беседе с 360.ru.
Славнов напомнил, что водители, у которых есть ОСАГО, в случае если они стали виновниками ДТП, смогут отремонтировать автомобиль пострадавшего за счёт страховой компании, что существенно облегчает весь процесс.
Стоит отметить, что подобная идея существует с 2017 года, но её долгое время не могут воплотить в жизнь. Однако с 1 марта 2025 года ситуация наконец сдвинется с мёртвой точки. В рамках годового эксперимента водители, которые не оформили обязательную страховку, будут получать предупреждения через портал «Госуслуги» без штрафных санкций. Затем начнётся полноценный этап с наложением штрафов.