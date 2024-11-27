Российский губернатор рассказал, как человек обогнал его на машине и получил паспорт

Среди граждан недружественных государств, например, Франции или Чехии, немало тех, кто осознанно переезжает в Россию и добивается получения гражданства. В Калужской области подобные истории не редкость. Об этом рассказал на Всемирном русском народном соборе губернатор регион Владислав Шапша.

По словам главы Калужской области, однажды он шёл на работу, когда его обогнала машину. На безлюдной улице из автомобиля вышел человек. Подойдя к губернатору, он заявил, что является гражданином Чехии, уже довольно долгое время проживает на территории РФ и хотел бы стать гражданином страны. Спустя время иностранцу действительно оформили российский паспорт и торжественно выдали.

«Таких людей немало. Мы ведём работу по организации комфортных условий переезда и приёма таких граждан в Калужской области», — сказал Шапша.